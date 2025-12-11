Diletta Leotta incinta del secondo figlio | Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta annuncia con gioia la sua seconda gravidanza, condividendo un affettuoso scatto in cui celebra il nuovo arrivo con il marito Loris Karius e la figlia Aria. Un Natale speciale per la conduttrice sportiva, che si prepara ad accogliere un altro membro della famiglia, desiderosa di vivere questa nuova avventura con entusiasmo e amore.

La conduttrice sportiva ha annunciato la sua seconda gravidanza postando una foto in cui il marito Loris Karius le accarezza il pancino mentre lei abbraccia la primogenita Aria: «I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

