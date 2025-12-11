Diletta Leotta incinta del secondo figlio | Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello

Diletta Leotta annuncia con gioia la sua seconda gravidanza, condividendo un affettuoso scatto in cui celebra il nuovo arrivo con il marito Loris Karius e la figlia Aria. Un Natale speciale per la conduttrice sportiva, che si prepara ad accogliere un altro membro della famiglia, desiderosa di vivere questa nuova avventura con entusiasmo e amore.

La conduttrice sportiva ha annunciato la sua seconda gravidanza postando una foto in cui il marito Loris Karius le accarezza il pancino mentre lei abbraccia la primogenita Aria: «I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diletta Leotta incinta del secondo figlio: «Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello»

