Diletta Leotta diventerà mamma per la seconda volta

Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso una lieta notizia: si apprestano a diventare genitori per la seconda volta. La coppia, già unita da una famiglia cresciuta, accoglie con gioia l’arrivo di un nuovo membro. La loro storia continua a emozionare i fan, che seguono con interesse ogni passo della loro vita privata.

Ieri, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato una splendida notizia: diventeranno genitori per la seconda volta. La foto ha fatto in poche ore il giro del web. Nell’immagine, il calciatore accarezza dolcemente il grembo della moglie. Ecco, come la conduttrice ha commentato il fatidico post:” Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

