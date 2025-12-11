Digitale e minori | il 54% dei genitori scopre i figli con lo smartphone fino a tarda notte I dati dell’indagine SWG

Un'indagine commissionata da La Fondazione Barbara Berlusconi a SWG rivela che il 54% dei genitori italiani scopre i figli con lo smartphone fino a tarda notte. Lo studio, condotto a settembre, analizza il rapporto tra i minori e le tecnologie digitali, evidenziando le abitudini e le sfide legate all'uso dei dispositivi elettronici tra i giovani.

La Fondazione Barbara Berlusconi ha commissionato lo scorso settembre a SWG un'indagine sul rapporto tra ragazzi italiani e tecnologie digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Australia dice basta: da oggi social vietati agli under 16. Una scelta coraggiosa che può cambiare il mondo: proteggere i minori dalla dipendenza digitale, dai contenuti tossici, dal cyberbullismo e dall’ipersessualizzazione. Scopri i dettagli https://www.provi - facebook.com Vai su Facebook

Un patentino per l'uso dello smartphone destinato ai genitori - Iniziativa del Comitato provinciale per le comunicazioni e del Forum Prevenzione di Bolzano per migliorare la competenza digitale delle famiglie ... Come scrive rainews.it

Età minima a 14 o 15 anni e obbligo per le piattaforme. “Non si può lasciare tutto ai genitori” - Sul ban australiano c'è convergenza tra le parlamentari di Pd e FdI, Marianna Madia e Lavinia Mennuni: "Abbiamo presentato insieme una proposta bipartisan per la protezione dei minori nell’utilizzo di ... Segnala ilfoglio.it