Diga del Liscione la senatrice Fallucchi mostra le carte a Tutolo | Come vedi l' opera si farà
Durante un confronto pubblico, la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi ha presentato documenti ufficiali per confermare la realizzazione della diga del Liscione, smentendo le dichiarazioni critiche di Antonio Tutolo e Rosa Barone riguardo ai fondi destinati all’opera.
La senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi tira fuori le carte e in risposta alle affermazioni del consigliere regionale Antonio Tutolo e anche di Rosa Barone, mostra i documenti ufficiali per dimostrare che i 41 milioni di euro definiti da Antonio Tutolo una "farsa”, sono stati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Antonio Ligorio e Antonio Macchia: “Bene il completamento del progetto di interconnessione tra la diga del Liscione e la diga di Occhito, ma serve un Piano Idrico complessivo per rilanciare l’Agroalimentare e le Aree Rurali” - facebook.com Vai su Facebook
FALLUCCHI Governo, Fallucchi (FdI): «Primi 41 milioni per l’interconnessione della diga di Occhito» - Il Governo ha confermato un primo stanziamento da 41 milioni di euro, inserito nella nuova legge di bilancio, per l’avvio del progetto di interconnessione della diga di Occhito, intervento giudicato s ... Scrive statoquotidiano.it
Acqua dal Molise alla Puglia, Fanelli (Pd), 'blitz estivo' - Il recente annuncio della senatrice pugliese Annamaria Fallucchi (FdI) riferito al finanziamento del bypass tra l'invaso di Ponte Liscione, nel territorio di Guardialfiera (Campobasso) verso la diga ... Segnala ansa.it