Diga del Liscione la senatrice Fallucchi mostra le carte a Tutolo | Come vedi l' opera si farà

Durante un confronto pubblico, la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi ha presentato documenti ufficiali per confermare la realizzazione della diga del Liscione, smentendo le dichiarazioni critiche di Antonio Tutolo e Rosa Barone riguardo ai fondi destinati all’opera.

La senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi tira fuori le carte e in risposta alle affermazioni del consigliere regionale Antonio Tutolo e anche di Rosa Barone, mostra i documenti ufficiali per dimostrare che i 41 milioni di euro definiti da Antonio Tutolo una "farsa”, sono stati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it