Differenzi di più? Paghi di meno Tariffa corrispettiva | cos' è cosa cambia e come viene calcolata la bolletta

La tariffa corrispettiva, nota anche come Taric, sta introducendo novità nel sistema di fatturazione dei servizi energetici in Toscana. Mentre alcune zone di Firenze e dintorni adottano già questa modalità, altre regioni si preparano a farlo dal 1 gennaio 2026. In questo articolo, esploreremo cosa cambia, come viene calcolata e quali sono i vantaggi per i consumatori.

Firenze, 11 dicembre 2025 – In una parte della Toscana servita da Plures Alia la tariffa corrispettiva, chiamata anche Taric, è già realtà, mentre in altri comuni partirà dall' 1 gennaio 2026. Si tratta del nuovo sistema che sostituirà la Tari e che introduce il principio " chi più differenzia, meno paga ", premiando i comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti. Tariffa corrispettiva, dove viene introdotta. GERMOGLI PH: 12 NOVEMBRE 2025 BAGNO A RIPOLI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA ALIA KIT TARIC La tariffa è già attiva nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Buggiano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Poggio a Caiano, Quarrata, Rignano sull'Arno, Scarperia e San Piero, Serravalle Pistoiese e Vinci.

