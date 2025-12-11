Diffamazione a mezzo stampa svolta in Appello | chiesta la sostituzione della pena detentiva per Rosario Lamberti

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli si pronuncerà sul ricorso di Rosario Lamberti, imputato di diffamazione a mezzo stampa. Difeso dall’avvocato Giuseppe Di Gaeta, Lamberti chiede la sostituzione della pena detentiva con altre misure alternative. La decisione rappresenta un importante passaggio nel procedimento giudiziario relativo all’accusa di diffamazione.

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli è chiamata a pronunciarsi sul ricorso di Rosario Lamberti, imputato di diffamazione a mezzo stampa e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Gaeta. L’udienza è stata fissata per il 17 dicembre 2025. Il Sostituto Procuratore Generale Gerardina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vi ricordate di Carlo Gilardi? Qualche giorno fa Nina e Carlotta Bizzarri sono state condannate in primo grado per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti della sua ex amministratrice di sostegno Elena Barra. Vi spieghiamo perché per noi è una - facebook.com Vai su Facebook

Vi ricordate di Carlo Gilardi? Qualche giorno fa @GiovannaNinaPal e Carlotta Bizzarri sono state condannate in primo grado per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti della sua ex amministratrice di sostegno Elena Barra. Vi spieghiamo perch Vai su X

Diffamazione: carcere per i cronisti fino a quattro anni e mezzo e multe fino a 120mila euro - Si tratta dell'effetto di uno degli emendamenti presentati dal relatore Gianni Berrino al ddl sulla diffamazione. Lo riporta notizie.tiscali.it

Al Bano smentisce il trapianto di fegato e i problemi di salute: “Grave diffamazione a mezzo stampa che ha fatto saltare lavori fissati. Chiederemo risarcimenti” - Dillinger News, la testata di Fabrizio Corona, aveva pubblicato su Instagram la notizia sulle condizioni di ... Da ilfattoquotidiano.it