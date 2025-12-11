Difesa fai da te | nuove frontiere e rischi

L'articolo esplora le evoluzioni della legittima difesa e il ruolo crescente della sicurezza privata, analizzando le nuove frontiere e i rischi associati. Si approfondiscono i cambiamenti normativi e le implicazioni giuridiche di un fenomeno in espansione, evidenziando come il confine tra tutela personale e ambito penale possa diventare sfumato.

La nuova frontiera della legittima difesa: quando la sicurezza privata entra nel terreno del diritto penale. Dall'aumento dei sistemi di vigilanza alle armi "non letali": cosa cambia davvero per cittadini, forze dell'ordine e tribunali. Negli ultimi anni si registra un aumento costante delle richieste di sistemi di vigilanza privata, dispositivi anti-intrusione e armi non letali acquistate da privati. Una tendenza che, come avvocato penalista, vedo trasformarsi in fascicoli processuali sempre più numerosi. Il confine fra difesa legittima preventiva e reato.. Il confine tra prevenzione legittima e reato, infatti, non è mai stato così sottile.

