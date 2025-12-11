Difendere le imprese di prossimità è la chiave per rigenerare le nostre città Zanzini all’assemblea confederale di Confcommercio
Durante l’assemblea confederale di Confcommercio a Roma, il presidente di Confcommercio Rimini, Zanzini, ha sottolineato l’importanza di difendere le imprese di prossimità come chiave per rigenerare le città, evidenziando il ruolo cruciale di questo settore nel sistema economico e nel sviluppo urbano.
"Ho partecipato con grande interesse all'Assemblea confederale di Confcommercio a Roma un appuntamento che, anche quest'anno, ha rappresentato un momento fondamentale di confronto sui temi più urgenti per il nostro sistema economico - dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini.
