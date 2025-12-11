Dieci donne picchiate e sfregiate al supermercato e in strada | È stato un uomo che odia le italiane

Negli ultimi tre mesi a Prato, dieci donne sono state vittime di aggressioni, sia in strada che al supermercato. Le vittime sono state colpite e sfregiate in modo casuale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza femminile e sulla presenza di un aggressore seriale. Le indagini cercano di far luce su questi episodi e sul possibile movente.

Dieci donne picchiate e sfregiate in tre mesi, a Prato, in strada o al supermercato. Aggressioni seriali con vittime scelte a caso, secondo chi indaga. Una sola cosa in comune: sono tutte donne italiane. L'autore delle violenze è un ragazzo di 20 anni appena compiuti, marocchino con un regolare. 🔗 Leggi su Today.it

