Diciannovenne gambizzato nel cortile condominiale al Don Bosco

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nel cortile condominiale del Don Bosco a Roma, nella notte di giovedì 11 dicembre. La vittima è rimasta ferita alla gamba sinistra e al ginocchio, mentre le circostanze dell'accaduto sono al centro delle indagini.

