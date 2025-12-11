Dicembre al Bopo | continuano le serate con i ragazzi dei Percorsi Personalizzati di ABF Bergamo

A dicembre, il Bopo di Ponteranica ospiterà diverse serate dedicate alla cucina natalizia internazionale, organizzate dai ragazzi dei Percorsi Personalizzati di ABF Bergamo. Un'occasione per scoprire sapori diversi e condividere momenti di convivialità, arricchendo il mese con eventi che uniscono tradizione e cultura attraverso il cibo.

Durante il mese di dicembre 2025, il Bopo di Ponteranica ospiterà alcune serate dedicate alla cucina natalizia internazionale. I protagonisti saranno i ragazzi dei Percorsi Personalizzati per Disabili (PPD) di ABF Bergamo, che si occuperanno della preparazione dei piatti e del servizio in sala. L’iniziativa si inserisce in un progetto educativo ormai consolidato, realizzato in collaborazione con Alchimia cooperativa sociale e Lavorare Insieme cooperativa sociale, pensato per offrire agli studenti un contesto operativo concreto, all’interno del quale mettere in pratica quanto appreso durante le attività scolastiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it