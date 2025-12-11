Diana trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa ipotesi aggressione fatale Cosa dice l' autopsia

Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata gravemente ferita nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, Vicenza. Dopo alcuni giorni di agonia in ospedale, è deceduta. L’autopsia esclude un incidente e suggerisce un’origine violenta delle ferite, rafforzando l’ipotesi di un delitto. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’indagine in corso.

Non un incidente, ma un delitto. Prende corpo l'ipotesi della morte violenta per Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua casa a Torri di Quartesolo (Vicenza) all'alba del 4 dicembre e poi deceduta dopo alcuni giorni di agonia, in ospedale. Le. 🔗 Leggi su Today.it

Diana trovata in una pozza di sangue, cosa non torna. Il figlio Nicolò: mi disse ‘vestiti di bianco al mio funerale’ - La 49enne Canevarolo è morta in seguito a una grave frattura alla testa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Da msn.com

Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: morta Diana Canevarolo dopo giorni di agonia - È Morta Diana Canevarolo: indagini a tutto campo tra telecamere, dispositivi digitali e appartamento sequestrato. Riporta notizie.it

Diana Canevarolo trovata in una pozza di sangue e morta dopo due giorni di agonia: si fa strada l'ipotesi omicidio. I risultati dell'autopsia - facebook.com Vai su Facebook

