Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo | autopsia conferma ferite sospette l’ipotesi

Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata gravemente ferita nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo il 4 dicembre. L’autopsia ha confermato la presenza di ferite sospette, alimentando sospetti e ipotesi sulla dinamica dell’accaduto. La scoperta e le prime ore sono state caratterizzate da grande tensione e attenzione mediatica.

Il ritrovamento e le prime ore drammatiche. Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata in fin di vita il 4 dicembre all’alba nel cortile della sua abitazione di via Zara a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna, distesa in una pozza di sangue e in stato di ipotermia, è stata immediatamente soccorsa dal compagno Vincenzo Arena e trasportata al San Bortolo. Nonostante le manovre di rianimazione, è deceduta due giorni dopo, lasciando la famiglia e la comunità sconvolta. Autopsia: ferite sospette e primi riscontri. L’ autopsia, durata oltre sei ore e svolta dall’anatomopatologa Giovanna Del Balzo, ha rivelato una profonda ferita sulla parte sinistra bassa del cranio e una lesione al collo, elementi che escluderebbero l’ipotesi di una caduta accidentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo: autopsia conferma ferite sospette, l’ipotesi

