Un intervento di Legambiente ha sollevato preoccupazioni riguardo all'imminente installazione di una torre per la telefonia mobile a Castelvenere, sorpresa anche dall’amministrazione locale. La questione ha acceso un dibattito tra sostenibilità e sviluppo tecnologico, con alcune voci che si oppongono all’installazione, temendo impatti ambientali e paesaggistici.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ringrazio Legambiente per la denuncia pubblica della imminente installazione di una torre destinata alla telefonia mobile sul nostro territorio, di cui la nostra amministrazione era completamente all’oscuro. Ho già avviato una indagine interna agli uffici comunali preposti che, a stretto giro, dovranno relazionarmi sulla vicenda che presenta molti punti ‘oscuri’ e sui quali bisognerà fare luce al più presto. L’arroganza, la prevaricazione, troveranno sempre un muro da parte di questa amministrazione: ricordo a me stesso che la programmazione, le scelte per il furuto che interessa la nostra comunità spettano alla politica, che risponde ai cittadini, non a imprese private o tecnici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Santo: Babbo Natale a Castelvenere “regala” una mega torre per la telefonia mobile? No, grazie: sarà cenere e carbone

