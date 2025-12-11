Di nuovo in fuga

Un gruppo di sfollati congolesi ha raggiunto Bugarama, in Ruanda, in prossimità del confine con la Repubblica Democratica del Congo. La loro fuga riflette le persistenti tensioni e crisi umanitarie nella regione, con persone costrette a lasciare le proprie abitazioni in cerca di sicurezza. La situazione evidenzia le difficoltà di gestione dei flussi migratori e la complessità del contesto regionale.

Picchia di nuovo la compagna, lei chiama i carabinieri e lui tenta la fuga: arrestato Cagliari, la donna ha raccontato di aver subito più volte minacce, ingiurie e percosse

Nuovo assalto a un bancomat nel Tarantino, ladri in fuga. Hanno fatto esplodere la cassa automatica, chiodi sull'asfalto

Thailandia e Cambogia, il cessate il fuoco crolla: nuovi combattimenti al confine e civili in fuga. A meno di due mesi dall'accordo di cessate il fuoco mediato da Donald Trump, le tensioni tra Thailandia e Cambogia sono tornate a esplodere lungo il confine.