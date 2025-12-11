Di Lorenzo | Ci sono altre due gare è tutto aperto

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la sconfitta contro il Benfica, sottolineando che ci sono ancora due partite da giocare e tutto rimane aperto nel cammino europeo della squadra. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla situazione attuale e sulla determinazione del team per le prossime sfide.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica Le parole di Di Lorenzo. « Ci sarà tempo per analizzarla con il mister. Sicuramente ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. Stasera forse ci è mancata un po’ di energia che abbiamo avuto nelle ultime partite. Dispiace ma dobbiamo subito guardarci avanti, perché dobbiamo raccogliere dei punti per qualificarci». È stata solo mancanza di energia? E da dove deriva questo calo? «Abbiamo fatto quattro-cinque partite molto intense, forse oggi siamo arrivati non brillanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Ci sono altre due gare, è tutto aperto»

