Di Gregorio tra i più positivi di Juve Pafos | C’è sempre quando i ciprioti bussano alla sua porta soprattutto nel primo tempo La pagella

Nel match tra Juve Pafos, Di Gregorio si distingue come uno dei giocatori più positivi, offrendo sicurezza e decisività. Il quotidiano elogia la sua prestazione, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel primo tempo, quando si è dimostrato sempre presente e pronto a respingere le occasioni avversarie.

Di Gregorio tra i più positivi, il quotidiano esalta la sicurezza del portiere: decisivo nel primo tempo difficile, c'è sempre quando il Pafos bussa. In una serata dai due volti, dove l'attacco si è acceso solo alla distanza e la difesa ha ballato pericolosamente nella prima frazione, le certezze della Juventus sono passate ancora una volta dai guantoni di Michele Di Gregorio. La Gazzetta dello Sport premia la prestazione dell'estremo difensore bianconero con un solido 6,5, riconoscendogli il merito fondamentale di aver tenuto a galla la squadra nel momento più complicato della sfida contro il Pafos, evitando che i mugugni dello Stadium si trasformassero in uno svantaggio nel punteggio.

