Di Gregorio la buona notizia finalmente in Champions League dopo quasi un anno | non succedeva dal gennaio 2025
Dopo quasi un anno, Di Gregorio torna a conquistare la Champions League con una prestazione senza reti subite, segnando una svolta importante per la Juventus. Dopo un inizio difficile con 16 gol subiti in 8 partite, i bianconeri ritrovano fiducia e solidità in difesa, segnando un passo avanti fondamentale nel percorso europeo.
Di Gregorio, dopo 16 gol subiti in 8 gare, i bianconeri tornano al clean sheet. Un muro che non si vedeva da gennaio 2025: il portiere riscopre l’imbattibilità in Champions. La recente vittoria in Champions League ha regalato alla Juventus una statistica difensiva di fondamentale importanza: la porta inviolata. Un traguardo che la squadra di Luciano Spalletti non raggiungeva in Europa da molto tempo e che testimonia una ritrovata solidità. I bianconeri sono riusciti a mantenere il clean sheet in una partita di Champions League per la prima volta da gennaio 2025, quando avevano pareggiato 0-0 contro il Club Brugge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
