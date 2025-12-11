Di Francesco pungola i suoi | Dobbiamo saper reagire e restare dentro la partita

In vista della sfida tra Lecce e Pisa, in programma domani sera alle 20.45, il tecnico dei giallorossi, Di Francesco, ha sottolineato l’importanza di reagire e mantenere la concentrazione. La partita sarà preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria di Carmelo Miceli, testimonianza di rispetto e vicinanza alla comunità.

LECCE – La partita tra Lecce e Pisa, in programma domani sera (20.45), sarà preceduta dal minuto di raccoglimento in ricordo di Carmelo Miceli.La Lega Seria A ha accolto la richiesta del club di via Costadura per rendere omaggio all’ex calciatore giallorosso deceduto ieri all’età di 67 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

