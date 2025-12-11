Di Canio consiglia il mercato Juventus | A gennaio prenderei un profilo di questo tipo E fa due nomi che scaldano i tifosi bianconeri
Paolo Di Canio svela le sue preferenze per il mercato di gennaio della Juventus, suggerendo un profilo specifico da acquistare. Con due nomi in mente, il commentatore mette in discussione le aspettative dei tifosi e mette in evidenza le difficoltà di trovare rinforzi di qualità durante la stagione in corso.
Di Canio a Sky gela le aspettative dei tifosi sulla sessione invernale, sottolineando inoltre la difficoltà di reperire titolari di livello a stagione in corso. Mentre i tifosi della Juventus guardano al calendario con la speranza che l’arrivo del mese di gennaio possa portare in dote i rinforzi necessari per svoltare la stagione, dagli studi di Sky Sport arriva una doccia fredda firmata da Paolo Di Canio. L’ex attaccante, noto per le sue analisi dirette e prive di filtri diplomatici, ha smontato pezzo per pezzo la narrazione secondo cui un singolo innesto di qualità a centrocampo possa magicamente risolvere tutte le criticità mostrate dalla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
