Di Canio | Champions? L'Inter rischia di esser fat…

Paolo Di Canio analizza il difficile momento dell’Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool, esprimendo preoccupazioni sulla possibilità di raggiungere i livelli delle grandi champion. Le sue riflessioni offrono uno sguardo approfondito sulle sfide attuali della squadra nerazzurra.

Di Canio. La sconfitta contro il Liverpool continua a far discutere e Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha approfondito il momento dell’ Inter. L’ex attaccante ha analizzato senza filtri la situazione dei nerazzurri, evidenziando come il percorso europeo, che sembrava in discesa fino a due giornate fa, sia improvvisamente diventato molto più complicato. Secondo Di Canio, l’ Inter aveva tutte le carte in regola per chiudere il girone tra le prime, ma le difficoltà incontrate contro Liverpool e Atletico hanno riaperto scenari inattesi. L’ex calciatore ha sottolineato come la formazione di Chivu si trovi ora in una fase delicata, con diverse variabili che potrebbero pesare nel rush finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

