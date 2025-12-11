Devasta la cella in carcere condannato per danneggiamento di water e lavandino e senza sospensione

Un detenuto di 53 anni, cittadino marocchino, ha causato ingenti danni alla sua cella in carcere, distruggendo water e lavandino. La sua condotta ha portato a una condanna senza sospensione da parte del tribunale di Perugia, evidenziando le conseguenze legali di atti di vandalismo all’interno delle strutture penitenziarie.

La furia distruttiva di un detenuto all’interno della sua cella è costata cara in termini legali. Un giudice del tribunale di Perugia ha emesso una condanna per un uomo, un cittadino marocchino di 53 anni, reo di aver completamente devastato l’arredo del suo spazio di detenzione nella casa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

