deus ex remastered aspyr ha rinviato il gioco a data da destinarsi dopo le critiche dei fan

Aspyr ha annunciato il rinvio di Deus Ex Remastered, facendo slittare in avanti l’uscita del gioco in risposta diretta alla forte ondata di critiche sollevate dalla community subito dopo la presentazione ufficiale. Il titolo, previsto in origine per il 5 febbraio 2026 sulle principali piattaforme moderne, è stato rimandato a tempo indefinito e i preorder già effettuati sono stati completamente rimborsati. Aspyr ha spiegato che la scelta è maturata ascoltando i back dei giocatori, con l’obiettivo di dare agli sviluppatori il tempo necessario per rivalutare l’intero progetto e puntare a un’esperienza più convincente. 🔗 Leggi su Game-experience.it