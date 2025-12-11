Deromedis-Zorzi | storica doppietta italiana in Coppa del Mondo di ski cross battuti i francesi in casa loro

Un evento memorabile ha segnato l'apertura della stagione di Coppa del Mondo di ski cross, con Deromedis e Zorzi che hanno conquistato una storica doppietta italiana, sconfiggendo i francesi in terra straniera. Questa prestazione rappresenta un traguardo importante per lo sport italiano, evidenziando il talento e la determinazione degli atleti azzurri in una disciplina di grande adrenalina.

Doppietta storica per l'Italia nel primo dei due ski cross della tappa di apertura della Coppa del Mondo. Sulle nevi di Val Thorens (Francia), Simone Deromedis ha trionfato nella gara maschile, seguito dall'altro italiano Edoardo Zorzi. È una prima volta nella storia dello ski cross: un trionfo che dà segnali importanti in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma tra meno di due mesi. I due azzurri, autori rispettivamente del quarto (1:06.30) e del 17° (1:06.87) miglior tempo nelle qualificazioni, si sono guadagnati in scioltezza il pass per la fase ad eliminazione diretta.

