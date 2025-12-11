Derby Miwa-Scandone Rusciano | Da Avellino accuse infondate I video dicono tutt’altro
Il derby tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Scandone Avellino, giocato sabato scorso al PalaMiwa, si è trasformato in un episodio di tensione tra le due squadre. Rusciano, portavoce di Avellino, respinge le accuse rivolte alla sua squadra, sottolineando come i video dimostrino il contrario. Un incontro che ha acceso il dibattito nel basket campano.
Il derby tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Scandone Avellino, disputato sabato scorso al PalaMiwa, avrebbe dovuto essere una festa per il basket campano. Ma, a distanza di giorni, sono le polemiche post-gara a dominare la scena, alimentate da dichiarazioni che stanno spostando l'attenzione dal parquet alle prime pagine dei quotidiani, social e stampa on line. Tutto è esploso dopo il comunicato della Scandone, in cui alcuni dirigenti irpini hanno parlato di presunte "aggressioni" e "violenza subita" da parte dell'ambiente beneventano. Una ricostruzione che la Cestistica Benevento ha respinto al mittente, definendola eccessiva, non corrispondente alla realtà e soprattutto lontana da quanto registrato da arbitri, ufficiali di campo e forze dell'ordine presenti.
Trasferta amara per la Scandone Avellino che esce sconfitta dal derby contro la Miwa Benevento, nell'undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale, al termine di una gara rocambolesca e dal finale nervosissimo.
Derby amaro per la Scandone Avellino: rimonta della Miwa Benevento e sconfitta nel finale - 70 tra tensioni e proteste La Scandone Avellino esce sconfitta dal PalaMiwa al termine di un derby comb ...
La Miwa torna in campo per il derby con Avellino Sabato al PalaMiwa il big match tra i Boars e la Scandone - Dopo aver osservato il turno di riposo, la Miwa Energia Cestistica Benevento torna in campo per affrontare la Scandone Avellino, in un derby al profumo di alta classifica.