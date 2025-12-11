Derby Miwa-Scandone Rusciano | Da Avellino accuse infondate I video dicono tutt’altro

Il derby tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Scandone Avellino, giocato sabato scorso al PalaMiwa, si è trasformato in un episodio di tensione tra le due squadre. Rusciano, portavoce di Avellino, respinge le accuse rivolte alla sua squadra, sottolineando come i video dimostrino il contrario. Un incontro che ha acceso il dibattito nel basket campano.

Tempo di lettura: 4 minuti Il derby tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Scandone Avellino, disputato sabato scorso al PalaMiwa, avrebbe dovuto essere una festa per il basket campano. Ma, a distanza di giorni, sono le polemiche post-gara a dominare la scena, alimentate da dichiarazioni che stanno spostando l’attenzione dal parquet alle prime pagine dei quotidiani, social e stampa on line. Tutto è esploso dopo il comunicato della Scandone, in cui alcuni dirigenti irpini hanno parlato di presunte “aggressioni” e “violenza subita” da parte dell’ambiente beneventano. Una ricostruzione che la Cestistica Benevento ha respinto al mittente, definendola eccessiva, non corrispondente alla realtà e soprattutto lontana da quanto registrato da arbitri, ufficiali di campo e forze dell’ordine presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it