Dentis Coripet | Noi garantiamo il 25% di PET riciclato per i nostri consorziati ma vanno introdotte sanzioni per garantire l' obiettivo nazionale

Dentis (Coripet) sottolinea l'importanza di garantire il 25% di PET riciclato nelle bottiglie, evidenziando la necessità di sanzioni per raggiungere efficacemente gli obiettivi nazionali di riciclo. Dal 2023, l'obbligo di utilizzo del PET riciclato si è concretizzato, evidenziando le sfide e le dinamiche del settore.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Dall'inizio di quest'anno c'è l'obbligo di introduzione del 25% di riciclato nelle bottiglie, quindi andiamo a toccare con mano e abbiamo toccato con mano dal vivo in questo 2025 che cosa vuol dire obbligare qualcuno a mettere del riciclato". Queste le parole di Corrado Dentis presidente Coripet, il consorzio autonomo, volontario che opera nella raccolta e nell'avvio a riciclo dei contenitori per liquidi in Pet, intervenendo alla Conferenza Nazionale Industria del Riciclo 2025, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con Conai e Pianeta2030, con il patrocinio di Mase e Commissione Europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it