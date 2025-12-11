Demolizioni e bonifiche oltre 2 milioni per rilanciare Maregrosso

Maregrosso, zona simbolo di degrado a Messina, sta vivendo un nuovo inizio grazie a un investimento superiore a 2 milioni di euro dedicato a demolizioni e bonifiche. Un intervento fondamentale per trasformare un'area abbandonata in un luogo di rinascita, volto a risollevare le sorti di una zona che ha subito decenni di incuria e abbandono.

Da simboli di degrado e occasioni perdute, a luogo di rinascita. Il futuro di Messina passa, inevitabilmente, anche da Maregrosso, una zona che per decenni è stata abbandonata e che porta ancora oggi le ferite di scelte errate e mancanza di attenzione. Ma qualcosa nei prossimi mesi è destinato a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Benna Frantoio MB crusher - MB SpA utilizza l’impianto idraulico di escavatori, pale, minipale e terne su cui viene installata. Trova applicazione in numerosi contesti: demolizioni, edilizia, riqualificazione di aree industriali e urbane, trattamento di materiali d - facebook.com Vai su Facebook

Demolizioni e bonifiche Incentivo a ridurre i materiali in discarica - Dal 30 settembre le imprese lombarde dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche potranno presentare la domanda di partecipazione al bando “Ri. laprovinciapavese.gelocal.it scrive