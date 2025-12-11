Demolizione viadotto Paranza sulla superstrada | evacuazione orari chiusure e percorsi alternativi | FOTO e MAPPE

L'articolo fornisce dettagli sulla demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada Viterbo-Orte, nel contesto dei lavori di ricostruzione dei viadotti della SS 675 Umbro-Laziale. Vengono illustrate le procedure di evacuazione, gli orari, le chiusure temporanee e i percorsi alternativi, accompagnati da foto e mappe per agevolare la comprensione delle operazioni in corso.

Una nuova demolizione sulla superstrada Viterbo-Orte, nell'ambito del cantiere di ricostruzione dei viadotti della statale 675 Umbro-Laziale che ricadono nel territorio di Orte. Venerdì 12 dicembre, alle 10 e in qualunque condizione meteo, viene eseguito il brillamento della corsia verso Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

