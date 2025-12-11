Delmastro denuncia | Basta ipocrisie Nei 2304 cortei per la pace feriti 242 agenti

Nel corso dell’ultimo anno, l’ordine pubblico in Italia ha registrato numeri significativi, con 2.304 cortei “per la pace” e 242 agenti feriti, evidenziando tensioni e criticità. Delmastro denuncia ipocrisie e chiede un confronto reale sulla gestione delle manifestazioni, evidenziando come questi dati riflettano una realtà complessa e spesso sottovalutata.

La fotografia dell’ordine pubblico italiano nell’ultimo anno è racchiusa in due cifre che non lasciano spazio alle interpretazioni: 2.304 cortei definiti “per la pace” e 242 agenti feriti. Numeri che raccontano una realtà tutt’altro che pacifica e che, nelle ultime ore, hanno spinto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a intervenire con un post dai toni durissimi, intitolato senza mezzi termini « Basta ipocrisie ». Per Delmastro, questi dati segnano il fallimento di una narrazione che continua a descrivere le piazze come luoghi di protesta civile, quando in realtà — sostiene — vengono utilizzate da gruppi organizzati per trasformare la mobilitazione in un terreno di scontro politico e fisico contro le istituzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Delmastro denuncia: «Basta ipocrisie». Nei 2304 cortei “per la pace” feriti 242 agenti

