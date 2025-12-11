Della Porta Raffo | Nato e Ue sono affari degli States Trump è l’unico che cerca la pace

Della Porta Raffo analizza il ruolo degli Stati Uniti nel contesto internazionale, sottolineando come Nato e Unione Europea siano principalmente interessi americani. L'autore evidenzia come Donald Trump si distingua per aver cercato un percorso di pace, mentre gli impegni del Patto Atlantico ricadano in gran parte su Washington.

Il saggista esperto di America: «I costi del Patto Atlantico sono sopportati quasi solo da Washington. L'Europa dovrebbe tornare a essere un'unione soltanto economica, come negli anni Cinquanta». Mauro Della Porta Raffo, «uno spettro si aggira per l'Europa»: il trumpismo? «Volendo fare questo riferimento. Tuttavia, vorrei chiarire che Trump, forse in modo più radicale o violento, non è il primo presidente americano che critica l'Unione europea. Perfino Barack Obama, parlando dei leader dei suoi tempi, li aveva definiti scrocconi». In quale occasione?.