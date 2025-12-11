Delitto di Garlasco legale Sempio | Perizia non è pistola fumante ma d' acqua

Nel processo di Garlasco, il legale di Sempio commenta la perizia, sottolineando che non costituisce una prova definitiva. Attende con curiosità la reazione della pubblica accusa e della difesa Stasi, evidenziando l'importanza di come verrà interpretato il risultato dell’analisi nel corso del dibattimento.

“Aspettiamo con curiosità di vedere se la pubblica accusa o la parte interessata, come è stata molto originalmente definita in questo processo la difesa Stasi, come contrasterà lei o come contrasteranno loro il responso di questa perizia. Perché oggi tutti dicono che non è la pistola fumante: per me è una pistola d’acqua. Invece, prima del responso veniva venduta come la pistola fumante”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco. La difesa del 37enne presenterà due relazioni sulla traccia di Dna. “La seconda – spiega il legale è proprio per non lasciare nulla al caso e anche per esplorare ogni ipotesi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it