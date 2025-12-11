Del Genio | Napoli stremato servono rientri subito
Dopo la difficile trasferta di Lisbona, il Napoli appare stremato e in cerca di rinforzi. Del Genio sottolinea l’urgenza di recuperare rapidamente i giocatori ancora assenti per migliorare la condizione e rispondere alle sfide future. La situazione richiede interventi tempestivi per rialzare le sorti della squadra in un momento cruciale della stagione.
La serata di Lisbona ha riportato in primo piano il tema che più preoccupa il Napoli in questo
