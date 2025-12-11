Dehors a Como arriva la stretta | nuovi limiti nuovi colori nuovi divieti

Quicomo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, in arrivo una stretta sui dehors: nuovi limiti, restrizioni e divieti cambieranno l’aspetto degli spazi esterni. Il sindaco Alessandro Rapinese ha presentato un regolamento più rigido per regolamentare l’occupazione del suolo pubblico, con l’obiettivo di ridurre gli spazi e uniformare gli arredi, introducendo nuove regole per un maggior ordine.

Cambierà l’aspetto dei dehors in tutta Como. Il sindaco Alessandro Rapinese, deciso a “fare ordine” – come aveva anticipato nei mesi scorsi – porta in commissione un regolamento molto più rigido sull’occupazione del suolo pubblico, destinato a ridurre gli spazi esterni e uniformare gli arredi. Le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dehors a Como, arriva la stretta: nuovi limiti, nuovi colori, nuovi divieti - Le nuove disposizioni intervengono sia sulle superfici concesse sia su ogni dettaglio estetico dei dehors, dai colori alle tipologie di tavoli e sedie ammesse: ecco come ... Si legge su quicomo.it

dehors como arriva strettaComo, per i dehors cambia tutto: “C’è la proroga, non serve smantellarli. Rapinese doveva solo aspettare, sua battaglia inutile” - Come ricorderete l’amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese ha deciso, in applicazione della norma, che le strutture fisse di bar e ristoranti dovranno es ... Da comozero.it