Dehors a Como arriva la stretta | nuovi limiti nuovi colori nuovi divieti

A Como, in arrivo una stretta sui dehors: nuovi limiti, restrizioni e divieti cambieranno l’aspetto degli spazi esterni. Il sindaco Alessandro Rapinese ha presentato un regolamento più rigido per regolamentare l’occupazione del suolo pubblico, con l’obiettivo di ridurre gli spazi e uniformare gli arredi, introducendo nuove regole per un maggior ordine.

