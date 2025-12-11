Defr Umbria approvato la maggioranza | Documento coraggioso che guarda al welfare e al lavoro L' opposizione | Solo promesse e rinvii

L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato il Defr 2026-2028 con una maggioranza di 13 voti favorevoli, sostenendo un documento che punta su welfare e lavoro. Opposizione critica il testo, accusandolo di promesse vuote e ritardi. La discussione si è svolta tra cifre, promesse e accuse di immobilismo politico.

Un voto a colpi di cifre, promesse e accuse di immobilismo. L'Assemblea legislativa umbra ha approvato, con 13 voti favorevoli (Pd, M5S, AVS, Ud-Pp) e 8 contrari (FI, FdI, Lega, Tp-Uc), la proposta di risoluzione che accompagna il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

