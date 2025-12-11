Definanziamento rigenerazione San Pio la Lega | Verso soluzione dopo incontro con Salvini al Ministero

Baritoday.it | 11 dic 2025

La revoca del finanziamento di 15 milioni di euro per il progetto di rigenerazione urbana di San Pio a Bari ha suscitato preoccupazioni. Dopo un incontro con Salvini al Ministero delle Infrastrutture, la Lega si impegna a trovare una soluzione per risolvere la vicenda e garantire il proseguimento dell’opera finanziata con fondi PNRR.

Un incontro per risolvere la vicenda della revoca del finanziamento da 15 milioni di euro, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il progetto di Rigenerazione urbana del quartiere San Pio di Bari, opera finanziata con fondi Pnrr. All'appuntamento con il ministro Matteo.

