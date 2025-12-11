Deepfake Arianna Meloni | Sono un’arma pericolosissima hanno distrutto vite e ferito dignità

Durante il panel di Atreju dedicato a “Deep fake, web reputation e odio social”, Arianna Meloni ha sottolineato i rischi di questa tecnologia, descrivendola come un’arma pericolosissima capace di distruggere vite e ferire la dignità, evidenziando come spesso venga utilizzata senza il suo consenso e con finalità dannose.

“Non con la mia faccia”. Questo il titolo del panel di Atreju su “Deep fake, web reputation e odio social”, a cui hanno partecipato Arianna Melon i, Raoul Bova, la giornalista Francesca Barra, la direttrice delle relazioni istituzionali Meta per Israele e Sud Europa Laura Bononcini, il magistrato Valerio De Gioia e l’attore Fabio Ferrari. L’incontro, introdotto dal deputato di FdI Salvatore Deidda, è stato moderato dalla giornalista Paola Ferrazzoli. Fin da subito, la responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia ha ricordato come L’Ia abbia rappresentato una “rivoluzione radicale, che si è manifestata con un progresso che ha cambiato le nostre vite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it