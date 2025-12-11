Decreto Ucraina agita ancora maggioranza Fi | problema serio se Lega non vota

Il decreto sull'Ucraina continua a dividere la maggioranza, con la Lega al centro delle tensioni. Fi sottolinea la gravità della situazione qualora non ci fosse il voto favorevole della Lega a Roma. In vista di una settimana considerata cruciale da Ursula von der Leyen, si intensificano le riunioni tra i partiti per definire le prossime mosse.

Roma, 11 dic. (askanews) – Una serie di riunioni che si susseguiranno anche nei prossimi giorni. In vista di una settimana, la prossima, che Ursula von der Leyen, considera “decisiva” per il conflitto in Ucraina. L’Europa prova a fare muro a favore di una pace “giusta e sostenibile” che – sono sempre le parole della presidente della Commissione – non contenga “i semi di futuri conflitti”. Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a una videoconferenza con la coalizione dei Volenterosi e il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. Ed è possibile che lunedì voli a Berlino per prendere parte a un vertice al quale però, come ha spiegato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, non si sa ancora se parteciperà anche Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildenaro.it