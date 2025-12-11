Decreto Milleproroghe su scuola bonus e multe stradali | cosa cambia nel 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026 introduce proroghe e novità riguardanti il settore scolastico, bonus e multe stradali. Con l'approvato annuale, si attendono aggiornamenti sulle scadenze e sulle misure temporaneamente estese, influenzando vari ambiti della vita quotidiana. Questa legge rappresenta un momento di consolidamento di norme e proroghe fondamentali per cittadini e amministrazioni pubbliche.

Come ogni anno si attende il decreto Omnibus, al cui interno sono inserite una serie di misure la cui scadenza viene rimandata. Il Consiglio dei ministri dovrà esaminare 16 articoli contenuti nella bozza del decreto Milleproroghe, dai Lep alle intercettazioni, dagli incentivi per il lavoro alle polizze catastrofi. Sono previste anche proroghe per incarichi ai commissari straordinari, come quello per il risanamento delle baraccopoli di Messina e dell’area di Bagnoli-Coroglio. Vediamo nel dettaglio tutte le misure presenti nella bozza del decreto e che potrebbero slittare al 2026 per proroga o applicazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Decreto Milleproroghe su scuola, bonus e multe stradali: cosa cambia nel 2026

Governo al lavoro per ridurre il costo delle #bollette con un contributo annuo 2026 straordinario di 55 euro a 4,5 milioni di famiglie vulnerabili. All'esame del Consiglio dei ministri, oggi, il decreto Milleproroghe con misure per l'occupazione. I dettagli con Masha Vai su X

Il decreto Milleproroghe proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la sospensione del vincolo di esclusività per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, confermando quanto annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci. La misura con - facebook.com Vai su Facebook

Decreto Milleproroghe, dalle multe allo scudo penale dei medici: cosa prevede - Dai Lep alle intercettazioni, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche bungalow e nomina dei commissari: sono in tutto 16 gli articoli contenuti nella bozza del Dl Milleprorog ... Come scrive tg24.sky.it

Dl Milleproroghe in CdM: da Lep a bonus giovani e donne - Lep, importi delle multe, ma anche polizze catastrofali fino ai commissari straordinari: in Cdm un Milleproroghe di 16 articoli, secondo una bozza del decreto. Si legge su finanza.repubblica.it