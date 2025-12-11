decolla la storica fiera di santa lucia si comincia con il concerto gospel

La fiera di Santa Lucia a Pioltello apre ufficialmente i battenti, offrendo un ricco programma di eventi per grandi e piccini. Tra mercatini, il villaggio di Babbo Natale e divertenti giochi, la manifestazione promette un'atmosfera natalizia coinvolgente. Si inizia domani con il concerto gospel, segnando l'inizio di un evento che animerà la zona nei prossimi giorni.

Fiera di Santa Lucia tra mercatini, villaggio di Babbo Natale e giochi per i più piccoli. A Pioltello si comincia domani con il concerto gospel. Le strade della città si trasformeranno in un’enorme bottega a cielo aperto con stand di artigiani, espositori e collezionisti. Non mancheranno giochi antichi in legno, mostre di quadri, attrazioni per tutte le età, momenti di animazione e performance a cura delle associazioni del territorio. Tra i momenti più attesi e festosi, la parata degli Sbandieratori d’Alba che si esibiranno insieme a musicisti con tamburi, rullanti e chiarine. Piazza 25 Aprile ospiterà un’esposizione di auto e moto d’epoca per la gioia degli appassionati, mentre i più piccoli si potranno divertire con i quad in un’area dedicata lungo via Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it