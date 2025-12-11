decine di migliaia di munizioni di precisione a basso costo per la marina statunitense

La Marina statunitense ha affidato a BAE Systems un contratto quinquennale per la produzione di munizioni di precisione a basso costo. Questi kit di guida laser Advanced Precision Kill Weapon System consentono di convertire razzi non guidati in munizioni di alta precisione, utilizzabili da aerei come gli F/A-18 e gli F-15, oltre che dagli elicotteri d’attacco Apache.

La Marina Militare statunitense ha assegnato a BAE Systems un nuovo contratto quinquennale per la produzione di kit di guida laser Advanced Precision Kill Weapon System che permettono di trasformare i razzi non guidati da 2,75 pollici in munizioni di precisione a guida laser che possono armare aerei da combattimento come gli FA-18 e gli F-15 Eagle, o elicotteri d’attacco Ah-64 Apache. Questi razzi economici e altamente versatili, modificati grazie a un kit relativamente semplice, diventano armi capaci di ingaggi mirati con ridotti danni collaterali: una soluzione efficace, a basso costo e già ampiamente collaudata in combattimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com