decine di migliaia di munizioni di precisione a basso costo per la marina statunitense

La Marina statunitense ha affidato a BAE Systems un contratto quinquennale per la produzione di munizioni di precisione a basso costo. Questi kit di guida laser Advanced Precision Kill Weapon System consentono di convertire razzi non guidati in munizioni di alta precisione, utilizzabili da aerei come gli F/A-18 e gli F-15, oltre che dagli elicotteri d’attacco Apache.
