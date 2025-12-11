Deadly Delivery la recensione su Meta Quest 3S

Deadly Delivery su Meta Quest 3 è un’esperienza VR che si distingue per la sua imprevedibilità e atmosfera coinvolgente. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali del gioco, analizzando come la sua struttura e il design contribuiscano a creare un’esperienza immersiva e adrenalinica.

Deadly Delivery appartiene a quella linea di esperienze VR che fanno dell'imprevedibilità il proprio principio strutturale. L'ambientazione, una rete di miniere oscure, instabili, costantemente mutate dalla generazione procedurale, crea un senso di precarietà quasi fisico. Una tensione che non nasce da jumpscare o artifici visivi, ma dalla fragilità stessa della situazione: corridoi stretti, percorsi che crollano, creature che pattugliano la zona e un compito apparentemente banale come la consegna di un pacco che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. La scelta di interpretare piccoli lavoratori sotterranei, impegnati a completare missioni logistiche in un ambiente ostile, genera una combinazione curiosa tra ironia e terrore, una miscela che trova il proprio equilibrio solo quando il gruppo collabora con efficienza.