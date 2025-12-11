De Martino e Rocío Muñoz Morales | il gossip che fa tremare Rai e Sanremo

Il gossip su Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sta facendo scalpore, suscitando scalpore tra i fan e i media. Tra rumors e supposizioni, la vicenda si presenta come un vero e proprio intreccio da spy story televisiva, coinvolgendo protagonisti di grande visibilità e creando attesa sulla scena Rai e a Sanremo.

Il gossip del momento riguarda Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Ma dietro la notizia si nasconde un intreccio che sembra uscito da una spy story televisiva. Tutto ha avuto inizio con un accenno durante la diretta Instagram serale di Fiorello e Fabrizio Biggio, che hanno giocato con il pubblico lasciando intendere di conoscere una "storia tra due famosissimi". La conferma è arrivata il giorno successivo, quando Diva e Donna ha pubblicato la notizia e Fiorello ne ha parlato apertamente durante La Pennicanza, commentando: "De Martino apre pacchi che è un piacere".

