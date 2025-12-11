DAZN Pass Giornata | un intero turno della Serie A Enilive in Pay-Per-View

Scopri DAZN Pass Giornata, il nuovo modo per seguire un intero turno della Serie A in Pay-Per-View. Con questo servizio, gli abbonati Goal e MyClub Pass possono accedere a tutte le partite, zone goal e approfondimenti live a soli 19,99 €. Un'opportunità per vivere il calcio italiano in modo completo e flessibile.

Segui tutte le partite del turno di Serie A, zone goal e approfondimenti live con il nuovo Pass Giornata di DAZN,attivabile dagli abbonati Goal e MyClub Pass a soli 19,99€. DAZN,la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, annuncia il lancio del "Pass Giornata", il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A Enilive, pensato per offrire ai tifosi un modo semplice e flessi.

