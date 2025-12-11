Dazn lancia il pass per la singola giornata di Serie A | costa 19,99 euro

11 dic 2025

C'è una novità in arrivo per gli appassionati di calcio e di Serie A. Dazn, oltre ai classici abbonamenti, ha lanciato una nuova modalità che permette di vedere un singolo turno di campionato: il "Pass giornata". L'idea va incontro anche a chi è interessato a vedere una giornata in particolare, o. 🔗 Leggi su Today.it

dazn lancia pass singolaDAZN lancia il nuovo 'Pass giornata" per acquistare un singolo turno di Serie A - DAZN ha deciso di lanciare una funzionalità per il campionato di Serie A. Da tuttojuve.com

Dazn lancia il “pass giornata” per la Serie A: ecco come funziona - I tifosi con abbonamento goal o myclub pass attivo potranno completare la loro esperienza attivando il nuovo pacchetto in modalità Pay- corrieredellosport.it scrive