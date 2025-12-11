Dazn lancia il ‘pass giornata’ per la Serie A

Dazn introduce il ‘Pass Giornata’, una nuova soluzione di abbonamento dedicata alla Serie A. Questa novità permette ai tifosi di seguire singolarmente le partite del massimo campionato italiano, offrendo maggiore flessibilità e semplicità di accesso ai contenuti sportivi. Un’opportunità per vivere appieno l’emozione del calcio italiano con un’opzione più personalizzata.

(Adnkronos) – Novità in casa Dazn per vivere al meglio la Serie A. La principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo annuncia il lancio del "Pass Giornata", il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A Enilive, pensato per offrire ai tifosi un modo semplice e flessibile di vivere a pieno il massimo campionato italiano, scegliendo la singola .

La piattaforma streaming lancia un pacchetto dedicato a chi vuole seguire soltanto la propria squadra del cuore - Oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su Dazn, la piattaforma trasmetterà per la stagione 2025/2026 tutta la Serie Bkt, tutta la Serie A Femminile ... Si legge su gazzetta.it