Dazi Maoddi Consorzio Pecorino Romano | Non ci rassegniamo a 15% lavoriamo per dazio zero

Il Consorzio Pecorino Romano, rappresentato da Maoddi, si oppone con fermezza al dazio del 15% imposto dagli Stati Uniti. L'obiettivo è mantenere il mercato aperto e favorire una diminuzione delle tariffe, lavorando con impegno per ottenere un accordo che elimini completamente i dazi e tuteli la produzione nazionale.

(Adnkronos) – Sul dazio al 15% negli Usa per il pecorino romano "noi assolutamente non abbiamo intenzione di arrenderci, continuiamo a lavorare nella direzione del dazio zero. Oggi esiste da parte dell'Unione Europea una lista di prodotti candidati al dazio zero, ovviamente all'interno della quale è presente a pieno titolo il pecorino romano. Questo perchè .

