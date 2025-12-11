Davide Verazzani con la Superband sul palco | arriva a Ostuni la Beatlemania

OSTUNI - Prosegue la stagione teatrale 20252026 del Comune di Ostuni, in collaborazione con Puglia Culture. Dopo l'apertura affidata a Paola Turci & Gino Castaldo, venerdì 12 dicembre (alle 21) sul palco del Teatro Palazzo Roma arriva Davide Verazzani con la Superband in Beatlemania The. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

