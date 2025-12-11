David a Sky | È stato un periodo difficile per me Il gol per un attaccante è importante sono qui per questo Spalletti? Lui è un ottimo allenatore

David ha recentemente parlato a Sky, condividendo le difficoltà vissute e l'importanza del gol per un attaccante. Ha anche elogiato Spalletti, definendolo un ottimo allenatore, sottolineando il suo impegno e la motivazione nel percorso in corso.

David a Sky: «È stato un periodo difficile per me. Il gol per un attaccante è importante, sono qui per questo». Le sue dichiarazioni dopo Juve Pafos. Jonathan David è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Juventus e Pafos, terminata 2-0 grazie alle reti di McKennie e David. Le sue dichiarazioni. GOL – « Ovviamente per un attaccante è sempre importante segnare ed è per quello che sono qui. È stato un periodo difficile per me, ma dovevo adattarmi. Ora sono contento di aver regalato punti alla squadra » SPALLETTI – « Lui è un ottimo allenatore, penso che porti bene alla squadra e da questo si possono vedere miglioramenti di partita e partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com