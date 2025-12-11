Dardust mondi disegnati in musica

Dardust, compositore e produttore musicale, crea ambienti sonori che vanno oltre la semplice musica, trasformandosi in veri e propri paesaggi emotivi. La sua arte si distingue per la capacità di evocare immagini e sensazioni, dialogando con la natura e coinvolgendo gli ascoltatori in un’esperienza multisensoriale unica.

La musica e il suo forte potere evocativo, la sua capacità di ‘disegnare’ scenari, di diventare elemento di designa, di dialogare con la natura. È questa la via all’Impressionismo che Dardust percorre con successo da 10 anni, tra elettronica e virtuosismi al pianoforte. Una ricerca che l’artista, vero nome Dario Faini, ha definito proprio ’Urban impressionism’ e che va in scena con il suo concerto questa sera (ore 21) al Teatro Dehon di via Libia. Dardust, l’amore per l’Impressionismo è sempre al centro del suo lavoro. "Sì, per questo tour ho scelto una successione di composizioni che suonano come un omaggio alla concezione che gli impressionisti avevano della musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dardust, mondi disegnati in musica

Dardust, mondi disegnati in musica - Dardust, l’amore per l’Impressionismo è sempre al centro del suo lavoro. Secondo ilrestodelcarlino.it

Dardust: “L’album Urban Impressionism racconta la nascita di un nuovo me” - Un ritorno alle origini per l'unico artista "iconaclasta", capace con la sua arte di frammentare le situazioni e colorare i pensieri, aumentando la nostra percezione della realtà. Lo riporta tg24.sky.it

Torna la #videocollection con i video dei comici/musicisti più amati Alla prossima come sempre ? Claudio Lauretta ? Paolo Cevoli ? Chiara Lippi ? Dardust ? Dado ? Leonardo Manera ©? video by rispettivi proprietari ——- Per tutte le inf - facebook.com Vai su Facebook