Dante è sempre più geloso di Leone ma Anita chi sceglierà tra i due?

Iodonna.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta puntata di Un professore 3, in onda questa sera su Rai 1, Dante si mostra sempre più geloso di Leone. Durante la gita all’Abbazia di Cassino, i sentimenti e le tensioni tra i personaggi si fanno più intensi, mentre Anita si trova a dover scegliere tra i due. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

N ella quarta puntata di Un professore 3 (stasera su Rai 1 alle 21.30), Dante e i suoi alunni si spostano all’Abbazia di Cassino per la gita scolastica. Tommaso e Simone non si parlano e in mezzo si intromette imprudentemente Greta. Manuel deve assolutamente tornare a Roma per non perdere l’anno scolastico. Che cosa deciderà di fare? “Un Professore 3”, la clip della serie tv X Leggi anche › Nella terza puntata di “Un professore 3” Anita accetta una cena a casa di Leone Anita è preoccupata per il figlio e anche per una notizia imprevista che arriva proprio in finale di puntata. Dante è ancora innamorato dell’ex, ma Leone non vuole rinunciare a lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

