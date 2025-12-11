Dante è sempre più geloso di Leone ma Anita chi sceglierà tra i due?

Nella quarta puntata di Un professore 3, in onda questa sera su Rai 1, Dante si mostra sempre più geloso di Leone. Durante la gita all’Abbazia di Cassino, i sentimenti e le tensioni tra i personaggi si fanno più intensi, mentre Anita si trova a dover scegliere tra i due. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

Nella quarta puntata di Un professore 3 (stasera su Rai 1 alle 21.30), Dante e i suoi alunni si spostano all'Abbazia di Cassino per la gita scolastica. Tommaso e Simone non si parlano e in mezzo si intromette imprudentemente Greta. Manuel deve assolutamente tornare a Roma per non perdere l'anno scolastico. Che cosa deciderà di fare? Anita è preoccupata per il figlio e anche per una notizia imprevista che arriva proprio in finale di puntata. Dante è ancora innamorato dell'ex, ma Leone non vuole rinunciare a lei.

